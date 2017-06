La museóloga Palavecino denunció que la funcionaria “Beatriz Tyczynski falta a la verdad”

Así lo afirmó la ex directora del Museo local que desmintió en AVC Noticias a la funcionaria municipal. Dijo que jamás pidieron que no se haga en el verano la obra para acondicionar la instalación de gas. Hoy el Museo no tiene calefacción porque Camuzzi les retiró el medidor.

La exdirectora del Museo de Villa La Angostura, Mercedes Palavecino, que se jubiló recientemente, criticó en duros términos al gobierno municipal por el desinterés que mostró en el último tiempo en relación al Museo local. Y focalizó las críticas, puntualmente, sobre la secretaria de Planificación, Infraestructura y Medio Ambiente, Beatriz Tyczynski.

Palavecino cuestionó en AVC Noticias los meses que lleva sin gas el edificio del Museo, ubicado en la zona del Puerto y dijo que “ahora, la señora Tyczynski dice que el personal del Museo le pidió por favor que en el verano no hagan nada, cosa que es absolutamente mentira”.

“La señora Tyczynski falta la verdad totalmente, porque jamás le pedíamos eso. Al contrario, le pedíamos que por favor hagan algo, porque en verano pasamos muchísimo frío porque yo me enfermé por el frío que pasaba en ese edificio sin la calefacción apropiada”, sostuvo.

“Entonces, nos cansamos de pedir que por hagan algo, que contraten al gasista matriculado, que sabíamos que el tramite iba a demorar un tiempo y jamás se hizo nada. Entonces, ahora ella dice que nosotros le pedimos que no haga nada y es absolutamente falso”, aseguró Palavecino.

Dijo que “el edificio que construyó el señor (Patricio) James que no es un Museo, es una sala de exposición y una recepción, eso iba a hacer adicional, porque el edificio que hay en este momento es muy chiquitito, entonces no alcanza a albergar todo el patrimonio que el museo tenía en su momento para ofrecer al público”.

“Supuestamente lo que a mí se me dijo es que iban a quedar los dos: iba a estar el del puerto, con la parte de navegación porque ahí están las canoas y el edificio que hizo del señor James iba a tener otras cosas”, indicó Palavecino.

“Es muchísima la gente que visita el Museo y además normalmente a los turistas le interesa la historia”, destacó la porfesional quien agregó que “salvo a los funcionarios nuestros que no les importa, el resto de la gente que viene al pueblo a la mayoría les interesa la historia entonces van al Museo y quieren conocer la historia y era muy importante que estuviera abierto”.

“Y en este mes de mayo van casi todas las escuelas al Museo, y me decía la arquitecta que estaban yendo las escuelas y a ella le dijeron que no tenía que atender y ella las atendía igual por la ventana”, afirmó Palavecino.

Recordó que en esta época del año es un momento especial porque está el aniversario del pueblo, hay un montón de fechas, de efemérides “y entonces la gente va a al Museo. Siempre fue así”.

Críticas para Caruso

También cuestionó que el intendente Guillermo Caruso no se haya interesado por el funcionamiento del Museo. “Estoy muy triste, cuando me jubilé el 1 de abril, el intendente Caruso me convocó a la Intendencia y primero pensé no ir porque en el año y medio que él está en el gobierno traté de verlo varias veces, pedí audiencia, y una vez solo me atendió un ratito”, dijo Palavecino.

Recordó que se jubiló y el 2 de abril “me convocó que vaya a la Intendencia, fui y era a todos los empleados jubilados. Éramos tres” y agregó que “no era para hablar del Museo, pero no es mi estilo callarme la boca. Le manifesté que me iba muy triste, por todo lo que no fue porque yo me jubilé y el Museo quedó sin calefacción, sin agua y unos cuantos días sin luz”.

“Pasaron 22 años y un montón de cosas se me volvieron para atrás porque yo pasé frío durante muchísimos años, seguí pasando frío después aunque hubiera calefacción, porque esos edificios de Bustillo son muy bonitos, son de una piedra preciosa para mirarla, pero no para estar adentro”, sostuvo.

“Yo siempre lo dije un poco en broma que el arquitecto Bustillo, que diseñó todas esas hermosuras, nunca tuvo que estar ahí adentro, porque si él hubiese estado ahí adentro habría hecho otra cosa. Estando 7 horas, un tercio de tu día ahí adentro y pasamos mucho frio”, afirmó Palavecino.

Recordó que el 28 de diciembre pasado, “la máquina municipal rompió el caño de gas en el puerto, quedó todo el puerto sin gas por muchas horas y después cuando Camuzzi reconecta, reconecta a todos y al Museo no, porque toda la instalación era ilegal”.

Rememoró que en el 2008 cuando se reacondicionó el edificio del puerto para que funcione nuevamente el Museo, porque ahí estaba el Enviatur, “se hizo toda una instalación que no era legal y desde la comisión de patrimonio lo denunciamos y, por supuesto, nadie nos dio bolilla nunca y uno lo dice, lo vuelve a decir y después se calla la boca”.

“Ahora Camuzzi cuando tiene que reconectar el gas, se encuentra con toda esa instalación ilegal y se lleva el medidor y cuando pasa eso es algo sumamente grave y demora muchos meses a que se vuelva aponer el medidor”, advirtió Palavecino.